O ex-vereador e ex-deputado Mauro Pereira (MDB) aproveitou, no ato de assinatura da ordem de início para a reconstrução da ponte sobre o Rio Caí, na terça-feira (4/6), para lembrar o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), da importância da duplicação dos 900 metros que faltam no trecho urbano da BR-116. Em uma conversa de Mauro e Renan com técnicos do Dnit e o superintendente regional do órgão, Hiratan Pinheiro, o ministro disse, depois de ouvir breve relato sobre a situação dos 900 metros: