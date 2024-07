O que dizem a presidente da Câmara de Caxias do Sul e o autor da denúncia sobre o segundo pedido de cassação,  arquivado nesta terça 

Após a rejeição, por unanimidade de votos, da admissibilidade de um segundo pedido de cassação da presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Marisol Santos (PSDB), na sessão desta terça-feira (30/7), a vereadora diz que está sendo perseguida e que a situação está se tornando preocupante. Já o ex-vice-prefeito Ricardo Fabris, autor do pedido, diz que se a lei tivesse sido obedecida ainda em janeiro, no pedido de impeachment do prefeito Adiló Dinomenico, nada disso estaria acontecendo.