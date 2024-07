Em Caxias, presidente da OAB/RS projeta que, "em pior cenário", dívida do RS com a União seria reduzida a R$ 15 bi

Palestrando em Caxias do Sul nesta segunda-feira (15), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Leonardo Lamachia, expôs o andamento da ação para que a dívida do Estado com a União seja extinta. Segundo ele, perícias técnicas contratadas pela entidade indicam que, em "um pior cenário", o montante cairia dos atuais R$ 95 bilhões para R$ 15 bilhões. Uma audiência de conciliação está marcada para o dia 13 de agosto, com o ministro Luiz Fux, para tratar do assunto.