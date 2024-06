Governo Lula antecipa compensação de ICMS e precatórios ao RS; Leite diz que medida é insuficiente

O governo federal anunciou nesta terça-feira (25), durante audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), uma antecipação de recursos ao Rio Grande do Sul. Serão repassados R$ 680 milhões a título de compensação de perdas de ICMS referentes a 2022 — quando foi determinada a redução das alíquotas do imposto. A União também assegurou a antecipação do pagamento de R$ 5 bilhões de precatórios a credores no Estado. O governador Eduardo Leite considerou as medidas insuficientes.