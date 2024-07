Após ter mandato cassado, defesa do deputado federal Mauricio Marcon entra com primeiro recurso no Tribunal Regional Eleitoral

A defesa do deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) protocolou nesta segunda-feira (22) o pedido de embargos de declaração no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS). O recurso tem como objetivo esclarecer pontos que não teriam ficado claros no processo ou até o esclarecimento de alguma omissão ou contradição que possa ter ocorrido. No último dia 16, o parlamentar de Caxias do Sul teve o mandato cassado pelo tribunal. No entendimento do TRE, o partido fraudou a cota de gênero com uma candidatura laranja nas eleições de 2022 e por isso, deve perder todos os votos na disputa à Câmara de Deputados. O caso ainda seguirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto isso, Marcon pode seguir o mandato.