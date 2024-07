Por que Mauricio Marcon teve o mandato de deputado federal cassado pelo TRE

A renúncia de uma candidata e a suposta candidatura "laranja" de outra, como substituta para manter a cota mínima de 30% de mulheres na chapa do Podemos nas Eleições de 2022, são evidências que motivaram a cassação de Mauricio Marcon. O deputado federal teve o mandato cassado nesta terça-feira (16) pelo Tribunal Regional do Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). Entre os elementos da chamada fraude de cota de gênero pelo partido estão a ausência de campanha eleitoral, pedido de voto para outro candidato, prestação de contas zeradas e votação inexpressiva.