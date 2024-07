O que é a cota de gênero que fez TRE cassar mandato de Mauricio Marcon 

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) identificou prática de fraude de cota de gênero em uma candidatura a deputada federal pelo Podemos nas eleições de 2022. A partir dos elementos analisados, seguindo a jurisprudência, todas as candidatas e candidatos eleitos devem ser cassados, o que ocorreu nesta terça-feira (16) com o caxiense Mauricio Marcon, único eleito do partido no Estado. À decisão cabe recurso a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).