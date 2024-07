Como era a chapa do Podemos, acusada de fraude de cotas e que pode fazer Mauricio Marcon perder mandato

Nas eleições de 2022, o Podemos foi às urnas com 28 candidatos a deputado federal. Destes, nove eram mulheres. Uma, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS), era uma candidata laranja utilizada para cumprir a cota de gênero. Essa candidatura é o ponto central do processo que resultou na cassação do mandato de Mauricio Marcon (Podemos) na Câmara de Deputados. Cabe recurso à decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por isso o parlamentar, que iniciou carreira política em Caxias do Sul, segue atuando.