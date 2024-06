Um protocolo de intenções foi assinado nesta segunda-feira (27) pela prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), para realizar estudos com o objetivo de preparar o município para eventos climáticos futuros e transformar Caxias numa "cidade resiliente". O trabalho pretende identificar as eventuais falhas e pontos críticos do município a partir de evidências científicas. A promessa é de que indicadores sejam validados até o dia 12 de junho, que serão usados para nortear planos de ação do Executivo na área ambiental.