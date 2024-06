A Casa Bom Samaritano abrirá a partir de sábado (1º) para acolher durante as noites de inverno pessoas em situação de rua de Caxias do Sul. A iniciativa é do projeto Mão Amiga. A estrutura fica no bairro Marechal Floriano e será aberta sempre às 19h para o acolhimento. São 60 pessoas que podem ser atendidas por dia. A ação segue até setembro.