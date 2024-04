O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou a sede da UCS Graphene — primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina — na tarde desta quinta-feira (18), onde conheceu as etapas de fabricação do grafeno e os produtos que utilizam o material, desenvolvidos pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). A visita foi guiada pelo coordenador do instituto, professor Diego Piazza, pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, e pela pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Neide Pessin.