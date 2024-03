Em Caxias do Sul, a primeira composição colocada para a disputa das eleições municipais foi de uma frente de partidos da direita: encabeçada pelo vereador Maurício Scalco (PL), como pré-candidato a prefeito, a possível chapa tem ainda o nome da vereadora Gladis Frizzo (que está no MDB e pode ir ao Progressistas) para disputar como candidata a vice-prefeita. O grupo tem o apoio do Novo e do Podemos. O grande problema para confirmar a chapa gira em torno de uma dissidência interna no Progressistas.