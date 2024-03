A queda de braço no Progressistas em torno do apoio do partido na eleição a prefeito de Caxias do Sul teve novo capítulo nesta segunda-feira. O vereador Alexandre Bortoluz, que é presidente local do partido, mais os vereadores Adriano Bressan (ainda no PRD) e Gladis Frizzo (ainda no MDB), que devem ingressar no Progressistas nesta janela partidária, reuniram-se em Porto Alegre com o ainda presidente estadual da legenda, deputado federal Covatti Filho, e com os deputados estaduais Pedro Westphalen e Guilherme Pasin. Covatti já havia abençoado a parceria com partidos de direita em torno do nome do vereador Mauricio Scalco (PL) para a prefeitura em visita a Caxias em 15/2. Gladis e Bressan ainda falam em “alguns detalhes” para ingressar no PP, mas a foto dos vereadores com os deputados progressistas (acima, com Covatti) sacramenta que a filiação é questão de dias. E então Gladis poderá ser confirmada como nome a vice na chapa de direita.