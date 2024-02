A realização da 34º Festa da Uva movimenta a agenda do governo federal em Caxias do Sul. Depois de receber o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta (PT), a UCSGraphene foi visitada na manhã desta sexta-feira (16) pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.