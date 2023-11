Praticamente seis meses se passaram desde a última edição do programa Luz, Cor e Flor, uma iniciativa da prefeitura para unir comunidade e poder público na revitalização de praças e parques de Caxias do Sul. A última edição foi realizada em 13 de maio, no bairro Jardim Eldorado: o centro comunitário e a praça em frente à UBS Jardim Eldorado ganharam nova pintura nos prédios e equipamentos públicos. O destino seguinte seria o Parque dos Macaquinhos, no Exposição, com data marcada para 17 de junho, mas foi cancelado em função das chuvas.