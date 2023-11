"O Luz, Cor e Flor não está parado, mas está em um ritmo que a gente não gostaria". É o que disse a vice-prefeita de Caxias do Sul e coordenadora do projeto, Paula Ioris (PSDB), em resposta à reportagem do Pioneiro publicada em 7 de novembro sobre o programa não realizar mutirões desde junho, em função das chuvas. De acordo com Paula, e como explicado na reportagem, as equipes da prefeitura seguem trabalhando nas praças e parques, mas durante a semana, sem a realização dos mutirões aos finais de semana, que reuniam cargos de confiança (CCs) e comunidade.