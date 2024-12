Julgamento de motorista que atropelou policial durante fuga em Caxias do Sul ocorre nesta quarta

Nesta quarta-feira (11) está previsto o julgamento de Talis Alves Teixeira , pela 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Teixeira é acusado de atropelar o policial militar Jonatas Ari de Lima Mota no dia 13 de setembro do ano passado.

A tentativa de homicídio contra o policial militar do 12º Batalhão de Caxias ocorreu na BR-116, no cruzamento com a Rua Luiz Michielon, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.