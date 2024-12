Homem é preso em Caxias do Sul com drogas, arma e camiseta com símbolo falso da Polícia Civil 

Drogas, arma, medicação controlada e camiseta com a marca da Polícia Civil estavam em uma moradia no bairro Planalto.

Uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) prendeu um homem de 22 anos e apreendeu nove quilos de drogas e uma arma com a numeração raspada, na manhã desta quarta-feira (4), em Caxias do Sul. A prisão ocorreu no bairro Planalto durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

As drogas — maconha e cocaína — estavam fracionadas em tijolos e porções pequenas prontas para venda. No mesmo endereço, os policiais localizaram uma arma de fogo calibre .38 com numeração raspada, camisetas com símbolo falso da Polícia Civil, uma balança de precisão e medicamentos de uso controlado.