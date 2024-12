Homem é preso após incendiar residência e tentar matar casal em Gramado

Residência no bairro Carniel onde suspeito teria tentado matar casal com incêndio criminoso.

Conforme a investigação conduzida pela delegada Fernanda Aranha, o que motivou o crime foi o término do relacionamento do suspeito com uma das vítimas. O crime ocorreu na madrugada de segunda na casa do atual namorado dessa mulher que tinha o relacionamento com o suspeito.