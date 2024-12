Após tantos erros em 2024, Renato merece ficar no Grêmio?

Renato não se repetiu. Esteve longe do grande treinador que já foi. Parece enfarado do seu trabalho. Busca culpados por tudo de ruim que aconteceu este ano. A enchente, a imprensa, o aspecto psicológico e falta de adaptação dos jogadores. Tudo é motivo para que ele não assuma nada.

Será que deve ficar? O mercado apresenta muitas possibilidades. Nenhum com o salário milionário que ele recebe no Grêmio. Mas ele é escudo dos dirigentes que se escondem na derrota e deixam o treinador de peito aberto para falar do time e do clube. Ele não tem competência para tudo isto e acaba se atrapalhando.