Ícone do movimento punk, a banda Cólera vem a Caxias do Sul apresentar show da turnê "45 Anos Sem Parar"

Vai rolar no domingo, dia 15 , show com a banda Cólera , a partir das 16h, no Radioativo Studio Music Hall , em Caxias do Sul.

Cólera surge em 1979, no meio da efervescência do movimento punk. Em 1982, os caras participam da coletânea Grito Suburbano, ao lado das bandas Inocentes e Olho Seco. No mesmo ano, o Cólera toca no festival O Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompéia, em São Paulo. A partir daí, a banda passou a ser reconhecida como um dos pilares do movimento no país.