'É uma revolução', diz Biden em Angola sobre projeto de corredor ferroviário na África

"É uma revolução", declarou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira (4), em Angola, sobre o emblemático projeto do "Corredor de Lobito", um importante eixo ferroviário e comercial que pretende, no futuro, atravessar o continente de leste a oeste.

Em primeiro lugar, este projeto busca facilitar a exportação de minerais estratégicos da República Democrática do Congo e Zâmbia até o porto angolano de Lobito.

Além disso, cumpre com "os mais altos padrões para os trabalhadores, o meio ambiente e as comunidades locais, porque os Estados Unidos entendem que a maneira como investimos na África é tão importante quanto os recursos que investimos", garantiu o presidente em fim de mandato.

Biden tinha prometido uma visita oficial à África e cumpriu a promessa no limite de seu mandato, antes de ceder o cargo em 20 de janeiro a seu maior rival, o republicano Donald Trump.

"É uma revolução", reiterou o democrata de 82 anos, visivelmente cansado durante uma mesa redonda com líderes de Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo e Tanzânia, países envolvidos no projeto.