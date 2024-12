Ypiranga confirma mais um zagueiro para a próxima temporada

O Ypiranga confirmou nesta quarta-feira (4), mais um jogador para a próxima temporada. Trata-se da renovação de contrato com o zagueiro Willian Gomes , de 35 anos.

Essa será a terceira temporada do atleta com a camisa auriverde. Em 2024, o defensor atuou em 41 jogos e marcou dois gols, sendo peça fundamental dos três treinadores que passaram pelo Canarinho .

O jogador, assim como os outros atletas do elenco, se apresentarão ao Ypiranga em 12 de dezembro, quando começam as atividades de pré-temporada. Até essa data, o clube pretende ter encaminhado boa parte das 30 contratações que estão no planejamento para 2025.