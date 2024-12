Passo Fundo Futsal anuncia novo treinador para 2025 

O Passo Fundo Futsal (PFF) confirmou o primeiro nome para a temporada 2025. Trata-se do técnico Vandré da Costa. O profissional realizou o seu último trabalho pela Assoeva.

Antes de comandar o time de Venâncio Aires, ele comandou o Joaçaba em 2024. Entre 2027 e 2021, esteve à frente do Guarany, de Espumoso. Depois, foi para o Joinville, onde comandou as categorias de base e era auxiliar técnico do time profissional.