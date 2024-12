Denúncia de injúria racial em Guarany x Atlântico será julgada na quinta-feira; veja as possíveis punições

Semifinal do Gauchão foi interrompida a 50 segundos do final da primeira etapa da prorrogação. Reprodução / GZH

A denúncia de injúria racial ocorrida no jogo Guarany x Atlântico, pelo Gauchão de Futsal, será julgada nesta quinta-feira (5), pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). O fato ocorreu no sábado (30), no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso. A partida era válida pela semifinal da competição.

O jogo foi paralisado quando restavam 50 segundos para o fim do primeiro tempo da prorrogação. Na ocasião, o goleiro João Paulo, do Atlântico, relatou ter sido chamado de "macaco" por um torcedor do time da casa.

O atleta chegou a identificá-lo, mas a segurança privada contratada pelo Guarany não se direcionou até o homem. Por isso, jogadores e comissão técnica do Atlântico optaram por não retomar à quadra.

Decisão no tribunal

Nesta terça-feira (3), o TJD-RS publicou o Edital de Citação e Intimação 054/24, que definirá o caminho dos clubes no Gauchão de Futsal. No processo Disciplinar nº 3226354/24, o Atlântico foi incurso na sanção do artigo 205, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O artigo se refere a impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. As penas previstas são multa no valor de R$ 100 a R$ 100 mil, e perda dos pontos em disputa a favor do adversário.

Já o Guarany foi incurso em dois artigos, sendo que apenas um deles se refere à denúncia de injúria racial. O artigo 243-G, §§2º e 3º, diz respeito a praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Já o artigo nº 170 refere-se as possíveis punições para o Guarany, já que a infração é considerada de extrema gravidade pelo CBJD. Pena V: perda de pontos, ou Pena VII: perda de mandos de quadra.