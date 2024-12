Ypiranga pode disputar a Copa do Brasil em 2025; veja a possibilidade

Ypiranga chegou à terceira fase da Copa do Brasil em 2024. Enoc Júnior / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga ainda sonha com a possibilidade de disputar a Copa do Brasil em 2025. Isso pode se concretizar caso o Grêmio conquiste vaga para jogar a Libertadores via Brasileirão.

O entendimento da direção do Ypiranga é que, caso o Tricolor conquiste a vaga, vá direto à terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, o São José, sexto colocado do Gauchão deste ano, herdaria a vaga para a competição através do estadual — liberando a vaga da Copa FGF, na qual foi campeão.

Assim, o Ypiranga, vice colocado da Copa FGF, também asseguraria vaga para jogar a Copa do Brasil em 2025.

— O nosso entendimento é claro: a Copinha tem uma vaga para a Copa do Brasil. Então, se Inter, Grêmio, Caxias, Juventude, Guarany e São José já tiverem a vaga pelo Campeonato Gaúcho, a vaga através da Copa FGF seria do Ypiranga — destacou o executivo de futebol do Canarinho, Fárnei Coelho.