Renato precisa aprender que também erra

Entrevistas do técnico gremista pós-jogos têm sido um desastre.

Renato não tem obrigação de saber como são as relações entre jornalistas, mas não vejo esse tanto de ofensas que ele diz sofrer dos profissionais da imprensa . Ele recebe, sim, muitas críticas ao seu trabalho que, por sinal, é muito ruim neste ano.

Renato precisa aprender a perder. Como qualquer profissional do futebol, ele não conseguirá ganhar muitos jogos. Só que suas reações têm sido patéticas, e, por vezes, histéricas.

Escutando Renato é de se jurar que ele não comete absurdos no seu trabalho, mas isso acontece muito. O treinador colocou a torcida em pânico. Não foi a imprensa .

Renato ouviu vaias dentro da Arena, mas acha que o problema não é ele. Alguém da sua assessoria precisa lhe ensinar a lidar com essas questões.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.