Após mais uma temporada sem títulos, Inter se despede do Beira-Rio com esperança

A despedida colorada do Beira-Rio em 2024 ocorrerá nesta quarta (4) . O Inter não conquistou títulos neste ano, algo que se repete há oito temporadas. Mas veio uma classificação importante para a fase de grupos da Libertadores 2025.

Barcellos diz que precisa vender jogadores. Uma pena. Acho que o Inter necessita de reforços. Zagueiros, volantes, manutenção do seu lateral-esquerdo, que talvez seja o negócio mais complicado.

