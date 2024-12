Caiu a invencibilidade, mas não caíram os acertos do Inter de Roger

Depois de 16 jogos sem perder veio a derrota . Fiquei com a sensação de que os jogadores do Inter entraram em campo imaginando facilidades para enfrentar o Flamengo. Se foi isso, se enganaram.

Tomaram goleada no primeiro tempo. Veio a segunda etapa e o maior interesse levou o time colorado para uma reação importante . Marcou dois gols e até poderia ter empatado. Fugiram do fiasco.

