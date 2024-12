O Grêmio se livrou do rebaixamento. E agora, presidente?

O ano de 2025 já está chegando. E muita coisa precisa mudar. Alberto Guerra comanda o grande clube e sua gestão foi um fracasso este ano. Se entregou para Renato e foi o que se viu. Renato está deixando o Grêmio . Depois de ameaçar jornalistas com linguagem de marginais , o treinador agora tira jogadores de entrevistas.

Pouca coisa sobrou a não ser contas pesadas para pagar. Poderia se aconselhar com seu Comitê de gestão e fazer coisas melhores.

E agora presidente ? O clube é presidencialista e o ocupante do cargo pode tudo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.