Secas de longa duração serão a 'nova normalidade' climática, alerta ONU

As secas recordes estão se tornando uma "nova normalidade para bilhões de pessoas, mas poucos países estão levando a sério essa ameaça, alertaram pesquisadores em um relatório global apresentado nesta segunda-feira (2).

O lançamento do Atlas Mundial das Secas coincide com a reunião de governos na Arábia Saudita para a COP16 sobre degradação da terra e desertificação.

As secas se agravam pela mudança climática pelo ser humano, e os períodos secos mais longos e severos contribuem para o esgotamento dos solos férteis, que pouco a pouco se tornam áridos.

As secas são "um dos perigos mais caros e mortais do mundo", explicaram os pesquisadores na declaração de lançamento do Atlas.