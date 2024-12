Uma cantora, uma atriz e uma estilista. A princípio, a relação entre Christina Aguilera, Lindsay Lohan e Donatella Versace não parece clara. Apesar disso, a aparência das três virou assunto no TikTok e no X (antigo Twitter), por conta das mudanças, que, embora pareçam sutis, produziram efeito significativo: o de rejuvenescimento.

Christina Aguilera

Em agosto, a diva pop de 43 anos publicou um vídeo no TikTok maquiada e produzida. Internautas questionaram que, nas imagens, ela não demonstra ter passado dos 20 anos. " A mulher rejuvenesceu do nada" , escreveu um. "Acabou de fazer 20 aninhos" , brincou outro.

Em outubro, quando celebrou 25 anos de carreira e publicou um vídeo especial no YouTube, a cantora voltou a se destacar por conta da sua aparência. Na gravação, aparece ao lado da cantora Sabrina Carpenter, 18 anos mais nova . Segundo os fãs, é difícil reparar que as duas têm uma grande diferença de idade.

Lindsay Lohan

Famosa desde a infância por seus papéis no Disney Chanel, Lindsay Lohan , 38 anos, viveu uma fase difícil nas décadas de 2000 e 2010, período em que sofreu abuso de substâncias. Após um período de tratamento, ela agora diz que está sóbria. Atualmente, a atriz é mãe de um menino, fruto do casamento com o executivo Bader Shammas.

Apesar da história de superação e do seu retorno às telas com produções natalinas para a Netflix, o que tem sido assunto entre os internautas é a sua aparência.

Segundo especialistas consultados pelo Page Six e outros portais, ela fez uso de lasers e microagulhamento para melhorar a textura da pele, além de ter colocado facetas de porcelana nos dentes. Lindsay também teria mudado o estilo do seu preenchimento facial e realocado em outros pontos de sua face.

Donatella Versace

Após postar fotos na estreia do musical The Devil Wears Prada, a estilista italiana de 75 anos foi elogiada por parecer mais jovem. No entanto, após a publicação de imagens por outras fontes, internautas perceberam que ela modificou suas fotos no Photoshop, o que gerou comentários negativos sobre a fashionista nas redes sociais.