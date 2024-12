Rainha Camilla revela que teve pneumonia

Uma pneumonia obrigou a rainha Camilla, esposa do rei Charles III, a cancelar vários eventos em novembro, segundo a imprensa britânica. Ela teria comentado sobre o assunto nesta terça-feira (3) a convidados no Palácio de Buckingham. Camilla, 77 anos, fez as declarações durante uma recepção oficial para o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani.