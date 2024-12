Bolsonaro agradece Milei por recepção a apoiadores condenados pelo 8/1

Bolsonaro também rejeitou ter tido uma "participação ativa" em um frustrado plano de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo uma investigação da Polícia Federal divulgada na semana passada.

"Tudo o que eu fiz no final de 2022 foi pressionar a justiça eleitoral para que observasse certas incongruências", afirmou.

Em meio a gritos de "liberdade, liberdade", foram aclamados em seus discursos Lara Trump, copresidente do Comitê Nacional Republicano e esposa de Eric Trump, filho do futuro presidente americano, e Santiago Abascal, líder do partido conservador espanhol Vox.