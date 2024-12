Como foi a proposta do Grêmio para tentar contratar Alex Telles

Opção do lateral-esquerdo de 31 anos foi pelo Botafogo, mesmo que a proposta financeira não fosse tão superior a do Tricolor.

O Grêmio efetivamente tentou a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles no início de setembro, logo após que o jogador saiu do Al-Nassr e antes do acerto com o Botafogo. A revelação foi feita pelo vice de futebol Antônio Brum no programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, na terça-feira (3).