Morre jovem que foi baleado na cabeça no Parque da Fenachamp, em Garibaldi

O jovem de 16 anos que foi baleado no fim de novembro no Parque da Fenachamp, em Garibaldi, morreu na segunda-feira (2). Identificado como Adams Alan Nunes Lopes, ele estava internado em um hospital de Caxias do Sul.

Conforme nota do 3° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3° Bpat) da Brigada Militar (BM), testemunhas viram um homem atirar contra o jovem e fugir do local, na tarde de 24 novembro. No momento do crime ocorria um evento de som automotivo no parque.

O jovem é velado na Capela Nossa Senhora do Carmo e será sepultado no Cemitério Público Municipal nesta quarta-feira (4).

Suspeito invadiu o parque, diz organização

No dia do crime, o organizador do evento automotivo Rebelião das Máquinas, Diogo Schmitz, relatou que testemunhas teriam visto o suspeito invadir o Parque da Fenachamp e cometer o crime. Schmitz acrescenta que havia segurança particular atuando no evento e que todos participantes foram revistados antes de acessar pela entrada oficial:

— O evento já foi realizado 27 vezes, desde 2009, há 15 anos, e nunca tinha acontecido nada parecido. Fizemos evento em todo o Estado e nunca tinha acontecido nada. Tenho empresa de segurança particular, e é feita a revista na entrada, e ambulância contratada do evento.