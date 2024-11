Um dos envolvidos no sequestro de Osmir Rodrigues dos Santos, 67 anos, morador do Vale Aurora, no interior de Bento Gonçalves, foi localizado e preso nesta quarta-feira (13) em Porto Alegre. O homem de 42 anos, que não teve a identidade divulgada, foi apontado pela 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves como um dos mentores do sequestro que aconteceu no fim de agosto.