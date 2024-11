Um amigo e colega de trabalho de Virgínia Gazola, de 29 anos, que não quis se identificar, conta como foi o acidente que deixou a jovem de Caxias do Sul em estado grave, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (9). Ambos estavam em um evento no Armazém do Campo, ponto turístico da Lapa, no centro do Rio, quando Virgínia caiu de uma altura de seis metros, após parte da estrutura do casarão despencar.