O esconderijo de dois irmãos apontados como mandantes de um triplo homicídio, ocorrido em 2020 no bairro Cohab, em Passo Fundo, foi localizado pela Polícia Civil no fim da tarde de segunda-feira (14). Eles estavam em uma propriedade rural de difícil acesso em Cazuza Ferreira, no interior de São Francisco de Paula.