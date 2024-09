Um rapaz de 19 anos, identificado como João Vitor Telles, foi morto a tiros na tarde deste domingo no bairro Municipal, em Bento Gonçalves. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua Gema Piva, e envolveu uma segunda vítima, que foi levada com ferimento na perna para atendimento no Hospital Tacchini.