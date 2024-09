Diligência Notícia

MP arquiva caso de homem que sobreviveu a intoxicação por monóxido de carbono em Vacaria

Mãe e três filhas morreram no dia 10 de março pelo gás liberado por um gerador de eletricidade movido a gasolina. Companheiro da mulher havia sido indiciado por homicídio culposo majorado pela Polícia Civil, mas a Promotoria entendeu que não havia elementos para culpa exclusiva do homem ou alguma responsabilidade com dolo por parte dele, e decidiu não oferecer denúncia à Justiça

11/09/2024 - 17h43min