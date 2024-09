Imóvel da União Notícia

Casa onde quatro pessoas da mesma família morreram intoxicadas em Vacaria é demolida

Imóvel pertence ao governo federal, que autorizou a ação via Diário Oficial da União. Prefeitura do município dos Campos de Cima da Serra tem interesse no repasse do terreno

10/09/2024 - 14h58min Atualizada em 10/09/2024 - 15h45min