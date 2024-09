PF deflagra, em Caxias, operação contra lavagem e envio de dinheiro por meio de criptoativos para o Exterior

A Polícia Federal (PF), com o apoio da Receita Federal, deflagram, nesta terça-feira (10), a Operação Niflheim para desarticular três grupos criminosos que atuam no mercado de criptoativos, suspeitos de lavagem e envio de dinheiro para o Exterior. Foram cumpridos cinco mandados de prisão em Caxias do Sul e dois em São Paulo (SP). Outros quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza (CE) e mais quatro em Brasília. Os líderes dos grupos atuam, além do RS, em Orlando, na Flórida (EUA), segundo a PF.