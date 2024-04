A Polícia Civil concluiu que houve crime de homicídio culposo majorado no caso da família que morreu intoxicada por monóxido de carbono, em Vacaria. No inquérito, concluído nesta terça-feira (16), foi constatado que um dos sobreviventes, Maique Santos da Silva, 31 anos, tinha o dever legal de vigiar o gerador de eletricidade movido a gasolina que causou a morte da companheira do homem, Cíntia de Moraes Costa, 36, e das filhas dela, Ana Júlia Costa da Silva, 15, Cintia Maria Costa da Silva, 11, e Samara Costa da Silva, três, no dia 10 de março.