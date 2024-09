A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente nesta quinta-feira (5) um homem que já tinha sido preso e indiciado por participação no assalto ocorrido no aeroporto de Caxias do Sul. O homem, de 45 anos, foi preso temporariamente durante a investigação, no dia 2 de agosto, mas estava em liberdade. O assalto ocorreu no dia 19 de junho deste ano.