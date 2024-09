A primeira fase do inquérito sobre o assalto ao Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, foi concluída na última sexta-feira (30) pela Polícia Federal (PF). A investigação, que recebeu o nome de Operação Elísios, aponta o envolvimento de 19 pessoas no maior assalto ocorrido no Estado, registrado em 19 de junho deste ano.