Ladrões que atacaram avião-pagador em Caxias do Sul são investigados por outros 15 assaltos similares

Um consórcio entre duas facções criminosas, uma paulista e outra gaúcha, deu origem ao maior assalto já realizado no Rio Grande do Sul, o roubo de R$ 30 milhões de um avião-pagador no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Uma das novidades do caso é que parte dos quadrilheiros atuou em 15 outros grandes ataques a transportes de valores, caracterizados por tomadas de reféns, uso de armas de guerra, corte de comunicações, domínio de setores de cidades e tiroteio com policiais (com mortes de alguns agentes da lei). O detalhamento dessa investigação foi feito pela PF na tarde desta segunda-feira (2).