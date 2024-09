Segurança Notícia

Dupla é presa com espingarda, revólver e munições em Farroupilha

Detidos foram flagrados com as armas na Rua Antônio Hemkemaier, no bairro Monte Verde, na noite desta sexta-feira (13), durante a Operação Cerco Fechado

14/09/2024 - 07h17min