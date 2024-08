Mais um suspeito de ter participado do assalto ao Aeroporto Hugo Cantergiani, em junho, foi preso nesta terça-feira (20). De acordo com a Polícia Federal (PF), agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 49 anos em Sapiranga. Com a nova etapa da Operação Elísios, são 16 pessoas identificadas com ligação ao crime que ocorreu em Caxias do Sul.