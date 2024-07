MP denuncia seis integrantes de organização criminosa com sede na Serra gaúcha

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS) denunciou, nesta terça-feira (2), seis integrantes de uma organização criminosa com sede na Serra gaúcha que foram alvo da Operação Contas Abertas, deflagrada no dia 14 de junho em cinco cidades gaúchas e em mais três estados. Os investigados seriam os responsáveis pela defesa armada do grupo e foram responsabilizados por organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e posse de arma com numeração suprimida.